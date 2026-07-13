Record Asset Management GmbH (RAM), una controllata della società Record plc (Record Financial Group), quotata alla borsa di Londra, è lieta di annunciare il lancio di Record Amanah, la sua piattaforma dedicata per soluzioni di investimento conformi alla Sharia.

RAM è la divisione europea della gestione patrimoniale di Record Financial Group, il gruppo specializzato in investimenti quotato alla borsa di Londra che gestisce patrimoni per 115 miliardi di dollari per conto di clienti istituzionali in tutto il mondo. La clientela di Record comprende fondi pensionistici, fondazioni, istituzioni sovrane e gestori patrimoniali, con le quali il Gruppo ha costruito rapporti a lungo termine attraverso la sua attenzione a soluzioni personalizzate di investimenti e di gestione del rischio. Con sede a Londra, Record ha uffici ad Amburgo, Zurigo, Zug, New York e Hong Kong.

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Dr. Jan Hendrik Witte

CEO

Record Financial Group

E: reception@recordfg.com

W: www.recordfg.com





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