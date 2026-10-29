Sua Altezza lo Sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Ras Al Khaimah, assiste alla firma di un accordo storico tra Ras Al Khaimah e la provincia cinese del Fujian, concludendo una visita di sei giorni in Cina.

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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, witnessed the signing of a landmark agreement between Ras Al Khaimah and Fujian Province, alongside 10 Memoranda of Understanding between entities from the Emirate and their Chinese counterparts, reflecting a shared commitment to broadening cooperation and translating longstanding relations into meaningful opportunities for the future. (Photo: AETOSWire)

Firmato a Fuzhou, l'accordo stabilisce un quadro per il rafforzamento dei legami economici, marittimi e culturali, compresa la cooperazione nelle filiere ecologiche, nella logistica portuale, nei materiali da costruzione sostenibili e negli scambi culturali.

Commentando l'accordo, Sua Altezza lo Sceicco Saud ha dichiarato: "L'amicizia tra Ras al-Khaima e la Cina è profondamente radicata nella storia ed è rinvigorita da una visione condivisa di trasformazione economica moderna. La firma di questo accordo di amicizia con la provincia del Fujian consolida una partnership radicata nel rispetto reciproco, nelle ambizioni condivise e in secoli di legami marittimi, creando una base formale per una collaborazione più stretta tra le nostre comunità e le nostre imprese".

L'accordo di amicizia ha fatto seguito alla firma di 10 protocolli d'intesa tra gli enti di Ras Al Khaimah e le controparti cinesi, tutti alla presenza di Sua Altezza lo Sceicco Saud. Tra questi, un protocollo d'intesa tra l'Ufficio per le Relazioni internazionali del Governo di Ras Al Khaimah e UBTECH Robotics per testare, dimostrare e implementare sistemi robotici umanoidi nei settori industriale, dei servizi commerciali, dell'assistenza agli anziani e del turismo culturale.

Sono stati firmati altri protocolli d'intesa tra l'Autorità dei Trasporti di RAK e il Centro di pianificazione dei Trasporti urbani di Shenzhen; accordi separati che coinvolgono il Gruppo Marjan, RAKBANK e la Bank of China (filiale di Dubai); l'Ufficio per le Relazioni Internazionali e Phoenix New Media Information Technology; il Gruppo Marjan e la China Road and Bridge Corporation; la Camera di Commercio e dell'Industria di Ras Al Khaimah (Camera di RAK) e il Distretto commerciale centrale di Tianhe; la Camera di RAK e l'Ufficio della Fiera internazionale delle PMI della Cina; il Dipartimento delle Antichità e dei Musei di Ras Al Khaimah e il Museo di Storia dell'Università Sun Yat-sen; e la Zona economica di Ras Al Khaimah (RAKEZ) e Fujian Jihong Packaging Technology.

La visita, svoltasi dal 18 al 23 ottobre, ha avuto luogo a Shenzhen e Guangzhou nella provincia del Guangdong e Fuzhou nella provincia del Fujian. Nell'ambito di tale evento rientrano la Conferenza d'affari RAK-Cina, incontri di alto livello con funzionari governativi e leader aziendali e l'inaugurazione della prima società di consulenza aziendale di Ras Al Khaimah in Cina, a Guangzhou.

Questi impegni si fondano sulla storica relazione di Ras Al Khaimah con la Cina, radicata in secoli di commercio marittimo e scambi culturali, e riflettono un impegno condiviso per il rafforzamento della cooperazione economica, degli investimenti e della cultura.

*Fonte: AETOSWire

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Steven McCombe

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