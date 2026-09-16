Taktile, il leader nella trasformazione dell'AI per gli enti finanziari, oggi ha annunciato di aver assunto il nuovo direttore tecnologico, il veterano dell'ingegneria James Broadhead.

Dalla sede di Dublino, Irlanda, Broadhead ha ultimamente lavorato presso Databricks e vanta quasi 15 anni di esperienza nella progettazione e nello sviluppo di software per X (Twitter), Neon e MongoDB. Per Neon, Broadhead è stato responsabile del reparto ingegneria durante la crescita esponenziale della piattaforma guidata dallo sviluppo del software Agentic, facendo più che triplicare i ricavi dell'azienda prima della sua acquisizione da parte di Databricks.

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