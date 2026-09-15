QurCan Therapeutics (“QurCan”), azienda biotecnologica pionieristica specializzata nel rilascio non-virale di farmaci genetici tramite nanoparticelle polimerico-lipidiche (PLNP) attraverso la propria piattaforma proprietaria TERP™ (Target-Engineered Responsive Polymer), oggi ha annunciato un accordo esclusivo di ricerca e collaborazione con Eli Lilly and Company (“Lilly”) per il trattamento di malattie del sistema nervoso centrale (SNC) e del sistema nervoso periferico (SNP).

Lilly e QurCan collaboreranno a vari programmi di ricerca incentrati sullo sviluppo di terapie farmacologiche genetiche basate sulla tecnologia a base di PLNP destinate al rilascio nel SNC e nel SNP. Grazie a questa collaborazione, QurCan sarà responsabile dell'ottimizzazione delle terapie farmacologiche genetiche utilizzando la sua piattaforma TERP, mentre Lilly sarà responsabile dell'ulteriore ricerca, dello sviluppo clinico e della commercializzazione dei programmi selezionati.

“Questa collaborazione con Lilly rappresenta una conferma della nostra piattaforma tecnologica a base di PLNP e del suo potenziale per affrontare alcune delle sfide più impegnative nella medicina genetica”, ha dichiarato Mohammad Ali Amini, AD di QurCan. “Il SNC e il SNP rimangono tra le aree meno servite nella somministrazione di farmaci genetici e riteniamo che il nostro approccio non-virale offra una soluzione diversificata e versatile per vari tipi di nucleotidi. Siamo entusiasti di collaborare con Lilly, un'azienda che vanta competenze insuperate nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci nelle neuroscienze, per portare queste terapie ai pazienti che ne hanno urgente necessità”.

Secondo i termini dell'accordo, QurCan riceverà da Lilly un pagamento iniziale oltre a un investimento strategico. QurCan è idonea a ricevere finanziamenti per la ricerca assieme a pagamenti milestone per la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione fino a un massimo di 237 milioni di dollari per programma, oltre a royalty progressive sul fatturato netto globale dei prodotti commercializzati.

INFORMAZIONI SU QURCAN THERAPEUTICS

QurCan Therapeutics è un'azienda biotecnologica con sede a Toronto che sviluppa farmaci genetici di nuova generazione per le malattie del sistema nervoso centrale e periferico. La piattaforma proprietaria di QurCan, TERP™ (Target-Engineered Responsive Polymer), consente il rilascio sistemico e mirato, ripetibile e dosabile di mRNA, DNA e oligonucleotidi tramite nanoparticelle polimerico-lipidiche a popolazioni cellulari rilevanti per la malattia. Per maggiori informazioni, visitare www.qurcan.com .

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Contatto per QurCan:

j.reid@qurcan.com

John Reid, CBO





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