Quorum Software, un leader globale nel software per il settore energetico, oggi ha annunciato l'acquisizione di Streamba, una piattaforma per la supply chain basata sull'AI progettata specificamente per il settore energetico. L'acquisizione porta avanti la posizione di Quorum come piattaforma AI per il settore energetico, integrando un sistema di orchestrazione intelligente, in tempo reale nei settori upstream, midstream, della misurazione, SCADA e della catena di fornitura. Per la prima volta, gli operatori energetici possono connettere pianificazione, esecuzione e back office in un unico sistema basato sull'intelligenza artificiale.

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