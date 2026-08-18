Queue-it, fornitore globale di soluzioni per l'orchestrazione del traffico online, oggi annuncia la sigla di un accordo definitivo relativo a un investimento di maggioranza da parte di THL Partners ("THL"), importante società di investimento nel settore delle medie imprese in crescita. THL e Queue-it si concentreranno congiuntamente sull'accelerazione dell'innovazione del prodotto e sull'espansione della presenza globale dell'azienda.

Fondata in Danimarca, dove ha sede, Queue-it aiuta imprese e organizzazioni pubbliche a gestire i picchi di traffico online, a proteggere le infrastrutture digitali, a contrastare abusi da parte di bot e a garantire un accesso equo e affidabile ai servizi critici online. La piattaforma dell'azienda è adottata da organizzazioni internazionali nei settori della biglietteria, della vendita al dettaglio, della pubblica amministrazione, dei servizi finanziari e in altri comparti strategici.

La partnership di THL con Queue-it attinge alla consolidata attenzione dell'azienda verso gli investimenti nel settore IT Operations & Data, tra cui software house che aiutano le organizzazioni a gestire, proteggere e ottimizzare infrastrutture digitali sempre più complesse. Con la crescita continuativa del traffico internet, e con la trasformazione delle modalità di gestione della domanda digitale da parte delle aziende, grazie all'AI, THL ritiene che Queue-it sia ben posizionata per aiutare i clienti a offrire esperienze online all'insegna della resilienza.

"Ci entusiasma collaborare con THL mentre scriviamo un nuovo capitolo della storia di Queue-it", è il commento di Jesper Essendrop, CEO di Queue-it. “THL vanta una solida esperienza nella crescita di aziende software mondiali e condivide la nostra fiducia nelle opportunità future. Insieme, continueremo a investire nell'innovazione, a supportare i clienti in tutto il mondo e a rafforzare la nostra piattaforma, in un momento in cui le organizzazioni cercano sempre più soluzioni per gestire il traffico digitale complesso".

"Queue-it ha realizzato una piattaforma d'eccellenza che aiuta le organizzazioni a offrire esperienze digitali affidabili nei momenti più critici", ha sottolineato Jordan Welu, direttore generale di THL. "Riteniamo che il suo buon posizionamento consentirà all'azienda di sfruttare la sempre maggiore necessità di un'orchestrazione intelligente del traffico, soprattutto in un momento in cui l'AI sta cambiando la natura e il volume del traffico online. Un fattore altrettanto importante è il profondo rispetto che proviamo per la cultura che Jesper e il suo team hanno costruito a Copenaghen, e ci impegniamo a preservare i valori e l'identità che hanno fatto di Queue-it un'azienda di successo. Siamo pronti a collaborare con l'intero team di Queue-it per supportarne la prossima fase della crescita".

"Queue-it è l'esempio perfetto del tipo di software house con cui puntiamo a collaborare tramite l'attenzione che poniamo agli investimenti in IT Operations & Data", afferma Lauren Wedell, Principal di THL. "L'azienda ha sviluppato una tecnologia fondamentale per la gestione della domanda digitale e siamo entusiasti di supportare il team nel suo percorso di innovazione, espansione internazionale e ampliamento dell'impatto per i clienti di tutto il mondo".

"Queue-it ha rappresentato un viaggio straordinario", commenta Lars Dybkjær, Managing Partner di GRO, l'azionista venditore in questa operazione. "Dalle proprie radici scandinave, l'azienda è cresciuta fino a trasformarsi in vero leader globale di settore, con una notevole storia di crescita, redditività in costante miglioramento e un team che ha operato in modo eccezionale in ogni fase. È stato un privilegio collaborare con i fondatori, con Jesper e con il suo team dirigenziale in questo momento, e siamo certi che il meglio debba ancora venire".

THL investirà in Queue-it tramite il proprio Automation Fund II.

Non sono stati divulgati i termini finanziari della transazione, la cui chiusura è soggetta alle condizioni abituali, tra cui il rilascio delle necessarie autorizzazioni normative.

Houlihan Lokey ha agito in qualità di consulente finanziario e Bech-Bruun ha agito in qualità di consulente legale di Queue-it. Freshfields US LLP e Plesner Advokatpartnerselskab ha agito in qualità di consulente legale di THL.

Informazioni su THL

THL Partners è un leader nel settore del private equity specializzato negli investimenti in medie imprese in fase di crescita e operanti esclusivamente nel comparto sanitario, tecnologico e dei servizi finanziari e delle soluzioni tecnologiche e aziendali. THL coniuga un'approfondita conoscenza del settore con risorse operative dedicate per realizzare aziende di successo e di valore a lungo termine, in collaborazione con i team dirigenziali. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.thl.com .

Informazioni su Queue-it

Queue-it è un fornitore globale di soluzioni per l'orchestrazione del traffico online. La sua piattaforma tecnologica consente ad aziende e organizzazioni pubbliche di gestire i picchi di traffico online, proteggere le infrastrutture digitali, prevenire abusi da parte di bot e malintenzionati e offrire esperienze online eque, trasparenti e affidabili. Adottata da organizzazioni in tutto il mondo, a piattaforma di Queue-it aiuta i clienti a massimizzare le prestazioni e la fiducia nei momenti digitali più critici per il proprio business.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260818820311/it/

Elise Buchanan

cellulare: +1 312 889 2424

Elise.Buchanan@edelmansmithfield.com

Grace Sutherland

914-413-8963

Grace.sutherland@edelmansmithfield.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire