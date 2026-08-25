Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, ha annunciato oggi il lancio di due nuovi moduli intelligenti Android 16: il SH602FA, un modulo intelligente 4G ad alte prestazioni, e il SE505FE, un modulo intelligente 5G entry-level. Progettati per applicazioni IoT industriali e commerciali, i nuovi moduli combinano la connettività wireless integrata Android 16 e le potenti capacità multimediali in formati compatti che semplificano lo sviluppo e accelerano la commercializzazione.

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Quectel launches Android 16 smart modules for 4G and 5G IoT devices

Portando Android 16 ai dispositivi IoT 4G e 5G, Quectel consente agli sviluppatori di creare prodotti connessi più intelligenti con interfacce utente più ricche, prestazioni multimediali ottimizzate e un'integrazione perfetta nei moderni ambienti smart per il settore edilizio, commerciale e industriale.

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