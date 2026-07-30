Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, oggi annuncia i moduli FCE870X e FME170X tri-band Wi-Fi 7, alimentati dal chipset Synaptics SYN4384 e progettati per set-top box, dispositivi di gaming, segnaletica digitale, cuffie VR/AR, smart gateway e altri prodotti connessi ad alte prestazioni.

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Quectel launches FCE870X and FME170X tri-band Wi-Fi 7 modules with Bluetooth 6.0 for set-top boxes, gaming devices and more

FCE870X e FME170X condividono le stesse funzionalità di fascia alta e si distinguono solo nel fattore della forma. Il modulo FCE870X Wi-Fi 7 utilizza un pacchetto Compact LCC per progettazioni integrate, mentre il modulo FME170X Wi-Fi 7 utilizza un pacchetto Compact M.2 per sistemi modulari basati su slot.

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