Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete IoT, oggi annuncia il lancio di FCM365X, un modulo a doppia banda con Wi-Fi 6 e Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4 basato sui semiconduttori NXP® RW612 MCU wireless che supporta protocolli multipli, tra cui Zigbee e Thread. Il modulo è alimentato da un processore Arm® Cortex®-M33 ad alte prestazioni con tecnologia TrustZone®, operante a 260MHz. Integra 1.2MB di memoria SRAM e 8MB di memoria Flash, con l'opzione disponibile di espansione PSRAM, offrendo le prestazioni e la capacità di memoria richieste per applicazioni di IoT complesse.

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Quectel introduces NXP-based FCM365X Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, Zigbee and Thread module for smart home and industrial IoT solutions

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