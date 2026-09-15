Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di complete soluzioni IoT, oggi ha annunciato il lancio di Tarrius, la nuova soluzione tecnologica di precisione mirata al progresso dell'intelligenza spaziale.

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Quectel announces launch of Tarrius to deliver next-generation precision positioning solutions for demanding field applications

Tarrius, che opera in tutta la regione APAC, dell'America Latina, dell'EMEA e in Cina, coniuga avanzate tecnologie di posizionamento e competenze specialistiche del settore con le capacità globali di ingegneria, produzione e assistenza di Quectel, per fornire soluzioni affidabili e di alta precisione destinate alle applicazioni in loco più esigenti, come rilevamento e mappature, monitoraggio delle deformazioni e guida delle macchine. Tarrius combina il posizionamento di precisione, la connettività affidabile e la trasmissione efficiente dei dati per consentire una maggior accuratezza e semplificazione dei flussi di lavoro digitali sul campo.

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