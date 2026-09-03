Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, oggi ha annunciato una versione LGA della sua serie di moduli 5G RG660Qx, una piattaforma di moduli 5G ad alte prestazioni, Sub-6GHz 5G, che comprende il supporto per il Future Railway Mobile Communication System (FRMCS). Utilizzata con un ambiente di valutazione dedicato che comprende un board adattatore e un EVB Kit, il RG660Qx consente ai produttori di apparecchiature e agli sviluppatori di tecnologia ferroviaria di condurre valutazioni e test iniziali del Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), a supporto dello sviluppo prima della transizione dal sistema GSM-R.

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Quectel expands RG660Qx 5G module capabilities for Future Railway Mobile Communication System evaluation and railway applications

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