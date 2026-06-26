Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di complete soluzioni IoT, ha arricchito il proprio portafoglio di antenne esterne con quattro nuove proposte combinate, progettate per semplificare l'implementazione di dispositivi connessi destinati alle applicazioni per città intelligenti, gestione di flotte, automazione industriale, servizi di pubblica utilità, sicurezza pubblica e trasporti.

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Quectel expands combo antenna portfolio with rugged multi-network solutions for demanding IoT deployments

I nuovi modelli YEMA206J1AM, YEMA301J1AM, YEMN308L1BM e YENA00L5AH combinano tecnologie cellulari, Wi-Fi e GNSS in fattori di forma solidi e compatti che aiutano gli ingegneri a velocizzare lo sviluppo prodotti e, al contempo, garantiscono la stabilità delle connessioni in difficili ambienti esterni e industriali. Caratterizzate dal grado di protezione IP67, da un elevato isolamento tra antenne, da opzioni di montaggio flessibili e dalla conformità con numerosi standard wireless, queste antenne rappresentano una soluzione versatile per le implementazioni IoT di prossima generazione.

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