Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, oggi annuncia il lancio di dieci combinazioni di antenne esterne che integrano 5G e GNSS, Wi-Fi o entrambe in un'unico alloggiamento. Invece di specificare, installare e testare un'antenna distinta per ogni radio, i produttori di dispositivi possono scegliere una unità abbinata alle dimensioni, alla combinazione tecnologica e al contesto operativo dell'installazione.

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Quectel expands 5G antenna portfolio with ten versatile combo solutions, from compact 2-in-1 to rugged 9-in-1 designs

Nella serie, ogni antenna riunisce diversi elementi omnidirezionali con alto isolamento tra di essi per limitarne l'autointerferenza. La maggior parte dei modelli copre il 5G da 600MHz a 6000MHz e rimane retrocompatibile con le reti 4G, 3G, 2G, LTE Cat-M e NB-IoT.

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