Quasi nove soci accomandatari su dieci (88%) di fondi di capitale privato intervistati dichiara che i propri team finanziari e operativi passa tra l'11% e il 50% del tempo a verificare, riconciliare, ricalcolare o ricreare i risultati degli amministratori, secondo un nuovo studio condotto da CSC , il principale fornitore di soluzioni globali per l'amministrazione aziendale e la conformità.

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