Circa 500 funzionari statali, dirigenti e accademici provenienti dalla Cina e dall'Europa si sono riuniti venerdì nella città tedesca di Magonza per la terza Conferenza Sino-Europea sulle Best Practice ESG delle Aziende per discutere su come una più profonda collaborazione possa aiutare la crescita economica sostenibile.

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Group photo of selected attendees at the conference.

Ospitata dal Consolato Generale della Cina a Francoforte e organizzata in collaborazione con le autorità tedesche e cinesi, la conferenza ha riunito partecipanti provenienti da Cina, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Lussemburgo e altri Paesi. Il tema della conferenza è stato "From Vision to Practice: Empowering Sustainable Growth Through Collaboration" (Dalla visione alla pratica: promuovere una crescita sostenibile attraverso la collaborazione).

Francesco La Camera, Direttore Generale dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), è intervenuto con un video discorso.

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Conferenza Sino-Europea sulle Best Practice ESG delle Aziende

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