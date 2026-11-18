Quaise Energy, uno dei principali sviluppatori di energia geotermica supercalda su scala industriale, ha annunciato oggi che Google ha firmato un accordo di acquisto di energia (PPA) per 50 megawatt (MW) di energia geotermica supercalda dal Project Obsidian, il progetto di punta di Quaise nell'Oregon centrale. Una volta online, questa energia sempre attiva, a zero emissioni di carbonio, dovrebbe supportare le attività del centro dati di Google a The Dalles, Ore. e le comunità locali. L'accordo aiuterà a catalizzare lo sviluppo commerciale dell'energia geotermica supercalda, offrendo vantaggi per gli utenti e aiutando a proteggere l'ambiente.

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Quaise Media

Diane Hughes

Vicepresidente senior, Marketing e comunicazioni, Quaise Energy

press@quaise.com

Google Media

Cassidy Monda

cmonda@cplusc.com





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