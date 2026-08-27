Quaise Energy chiude un round di finanziamento di Serie B da 180 milioni di dollari con 35 milioni di dollari in investimenti da parte di Nabors Industries e un quadro strategico per costruire la prima centrale energetica geotermica ad altissima temperatura al mondo

Quaise Energy, uno sviluppatore leader di energia geotermica ad altissima temperatura su scala industriale, oggi ha annunciato la chiusura definitiva del suo round di Serie B, raccogliendo un totale di 180 milioni di dollari in finanziamento azionario, tra cui un investimento di 35 milioni di dollari da parte di Nabors Industries (NYSE: NBR), uno degli appaltatori di trivellazioni terrestri più grandi al mondo e un partner di lunga data di Quaise.

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Vicepresidente, Marketing e Comunicazioni, Quaise Energy

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