Pure Lithium Corporation, azienda integrata verticalmente e specializzata nelle batterie al litio metallico di prossima generazione, oltre che sviluppatrice della tecnologia brevettata Brine to Battery™, oggi ha annunciato la nomina a responsabile dei prodotti del Dott. Tobias Glossmann. In questo ruolo, il Dott. Glossmann guiderà la strategia dei prodotti e della tecnologia, coordinando la transizione della scienza delle batterie di Pure Lithium in prodotti ingegnerizzati, e le attività aziendali di ingegneria dei prodotti.

Il Dott. Glossmann entra a far parte di Pure Lithium dopo una carriera di 25 anni nelle società di Mercedes-Benz; più di recente ha ricoperto il ruolo di ingegnere capo dei sistemi presso la divisione specializzata nella ricerca e sviluppo di Mercedes-Benz nell'America settentrionale.

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Ross Larsen

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