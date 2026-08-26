Pure Lithium Corporation, azienda integrata verticalmente nella tecnologia delle batterie al litio-metallo, oggi ha annunciato che la propria batteria Advanced Anode™, una tecnologia sviluppata specificamente per consentire cicli di ricarica ultra lunghi, ha ottenuto più di 9.315 cicli. Le celle continuano a ricaricarsi nel laboratorio dell'Azienda.

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Per quanto a conoscenza dell'Azienda, nessun'altra batteria al litio-metallo in fase di sviluppo ha raggiunto tali risultati a parità di condizioni di prova.

Le prestazioni della batteria dell'Azienda, ottenute con un calo di capacità trascurabile, superano notevolmente i requisiti dei cicli di ricarica delle batterie commerciali al litio-metallo in numerose applicazioni, dove le prestazioni tipicamente sono comprese tra i 250 e i 2.000 cicli, secondo l'applicazione.

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