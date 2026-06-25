Il marchio globale di articoli sportivi PUMA ha continuato a dominare lo scenario HYROX ai Campionati Mondiali di HYROX 2026, con una serie di prestazioni straordinarie da parte di atleti d'élite e momenti iconici di comunità.

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Global sports brand PUMA continued its HYROX dominance at the 2026 HYROX World Championships with a host of standout elite athlete performances and iconic community moments, including Jake Williamson (left) and Hunter McIntyre in the Men’s Elite15 Doubles.

A distinguersi è stata Jess Pettrow , che ha vinto la staffetta mista con l'Australia per il secondo anno consecutivo: la squadra ha difeso il titolo con il tempo mitico di 50:19. Il momento d'oro di Pettrow è giunto dopo essersi piazzata al quarto posto con la compagna Joanna Wietrzyk ai Women’s Elite 15 Doubles: per l'atleta PUMA questo è stato un weekend memorabile.

Oltre alla sua eccezionale prestazione ai Women’s Elite Doubles, l'atleta australiana Wietrzyk si è anche assicurata un magnifico secondo posto nella gara Women’s Elite 15 Solo, un modo positivo di finire una stagione straordinaria, nella quale l'atleta ha battuto due volte il record mondiale, conquistando tutti i tornei di HYROX.

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