Ferrer , società farmaceutica internazionale B Corp sempre più incentrata sulle malattie neurologiche rare, oggi ha annunciato la pubblicazione dei risultati dello studio di Fase III ADORE in The Lancet Neurology . Lo studio ha valutato FNP122, una formulazione orale a singola somministrazione giornaliera di edaravone (un farmaco sperimentale che non ha ricevuto l'approvazione delle autorità normative nell'Unione Europea o nel Regno Unito), in persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Lo studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, di Fase III è stato condotto presso 37 ospedali in Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito.

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