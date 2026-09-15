PSG Equity ("PSG"), leader nel settore del growth equity specializzato nella collaborazione con aziende di software e servizi tecnologici per promuovere una crescita trasformativa, oggi annuncia la chiusura definitiva di PSG Europe III ("PSGE III" o il "fondo") con impegni totali di capitale che superano i 4,4 miliardi di euro.

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