Principal Asset Management ® e Longevity Partners hanno annunciato oggi il lancio di REsponsible Asset Solutions (RAS), una nuova piattaforma progettata per aiutare i proprietari immobiliari a identificare, sottoscrivere e implementare iniziative di decarbonizzazione che migliorano le prestazioni degli edifici, riducono il consumo energetico e migliorano il valore delle attività sul lungo termine, raggiungendo al contempo gli obiettivi di rendimento degli investimenti.

REsponsible Asset Solutions riunisce le competenze in ambito di investimenti istituzionali della piattaforma dedicata al settore immobiliare di Principal Asset Management, uno tra i 10 principali gestori immobiliari a livello mondiale con 108 miliardi di dollari in attività in gestione e oltre 65 anni di esperienza, e le capacità di progettazione, approvvigionamento e implementazione di Longevity Partners.

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Rachel Fagan, Longevity Partners

rfagan@longevity-partners.com

512-791-2083

Sara Bonney, Principal Asset Management

bonney.sara@principal.com

515-878-0835





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