Secondo le previsioni di Forrester (Nasdaq: FORR) per il go-to-market B2B per il 2027 , gli acquirenti aziendali aumenteranno la distribuzione di agenti IA per gestire compiti nel processo di acquisto, dalla scoperta di fornitori e dalla raccolta di informazioni all'analisi di rinnovi di contratti. Sebbene gli acquisti realmente autonomi resteranno concentrati in acquisti ripetibili ad alto volume e basso rischio, l'ubiquità di questi agenti richiederà ai fornitori di garantire che i propri sistemi e venditori siano in grado di rispondere con rapidità, precisione e continuità.

I report di Forrester B2B Predictions, che coprono argomenti tra cui strategia go-to-market B2B , acquirenti aziendali, contenuti e creatività, offrono conoscenze orientate al futuro per aiutare i dirigenti e i rispettivi team ad anticipare i cambiamenti, ridurre le incertezze e prendere decisioni sicure prima dei cambiamenti di mercato.

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