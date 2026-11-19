Pretium, società di investimenti specializzata con circa 70 miliardi di dollari in beni in gestione, oggi ha annunciato l'espansione della sua piattaforma di debito immobiliare, consentendo ulteriormente il flusso di capitale agli investitori del settore immobiliare, agli sviluppatori e ai costruttori edili. Fin dal lancio della sua piattaforma di debito residenziale nel dicembre 2024, Pretium ha concesso prestiti per un valore complessivo di circa 8 miliardi di dollari, allo scopo di costruire nuove abitazioni e rinnovare edifici esistenti.

Sulla base del suo modello esistente, Pretium sta aggiungendo il team di Hilltop Capital Partners (“Hilltop”), un consulente specializzato in capitali istituzionali con sede nel Regno Unito, un gestore di investimenti e un finanziatore principale, alla sua piattaforma immobiliare residenziale integrata verticalmente. Guidata da Paul Oberschneider e Tiger Craft, Hilltop si è evoluta in una piattaforma leader nel settore della finanza per progetti di sviluppo residenziale nel Regno Unito a partire dalla sua fondazione nel 2019.

“Il Regno Unito si trova ad affrontare una carenza di abitazioni dell'ordine di circa quattro-cinque milioni di unità e il team di Hilltop ha creato una piattaforma eccezionale a supporto di costruttori, sviluppatori e sponsor con capitale flessibile, orientato alle soluzioni”, ha dichiarato Jonathan Pruzan, Copresidente di Pretium. “Questa espansione è un'estensione naturale del modello che abbiamo realizzato negli Stati Uniti e siamo lieti di accogliere il team di Hilltop in Pretium. La nostra piattaforma di debito immobiliare offre capitale molto richiesto per promuovere lo sviluppo del parco immobiliare, fornendo al contempo valore ai nostri investitori”.

“I costruttori britannici hanno bisogno di capitale che comprende i rischi dello sviluppo e l'intero ecosistema finanziario. Entrare a far parte dell'ecosistema Pretium ci consente di offrire il volume di cui ha bisogno in questo momento il mercato britannico dell'edilizia residenziale, e sono entusiasta di ciò che significa per il settore negli anni futuri”, ha dichiarato Paul Oberschneider, Presidente di Hilltop.

"Siamo entusiasti di entrare a far parte di Pretium. The firm's depth of talent and focus on residential markets make this a natural fit for Hilltop. L'operazione ci offre l'infrastruttura e il sostegno per implementare finanziamenti flessibili ai costruttori di alloggi residenziali e agli sponsor con maggiore rapidità, volume e certezza dell'esecuzione", ha spiegato Tiger Craft, AD di Hilltop.

Informazioni su Pretium

Pretium è una società specializzata in investimenti incentrata sull'equity e il credito immobiliare residenziale negli Stati Uniti. Fondata nel 2012. Pretium ha sviluppato un ecosistema analitico e operativo integrato nei mercati statunitensi degli immobili residenziali e del credito e ritiene che le proprie analisi ed esperienza in questi mercati forniscano un vantaggio strategico. La piattaforma di Pretium vanta asset per circa 70 miliardi di dollari e impiega 7.000 persone in oltre 45 sedi al 30 giugno 2026, compresa la sede centrale di New York e le sedi di Miami, Londra, Abu Dhabi, Bangalore, Seul e Sydney. Per maggiori informazioni, visitare www.pretium.com .

Informazioni su Hilltop

Fondata nel 2019, Hilltop Credit Partners Limited , operante come Hilltop Capital Partners, è una società di consulenza nel settore degli investimenti nel credito immobiliare con sede a Londra e un finanziatore leader nel settore, incentrato sulla fornitura di soluzioni di capitale a sviluppatori di proprietà immobiliari residenziali nel Regno Unito e in tutta Europa.

I fondi consigliati da Hilltop hanno fornito circa 300 milioni di dollari in finanziamenti del debito a sostegno della costruzione di oltre 1.000 unità residenziali nel Regno Unito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261118785819/it/

Contatto per i media

Brenna Karp

Pretium

Media@pretium.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire