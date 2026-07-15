Presidio Investors (“Presidio”), una società di private equity operante nel segmento lower-middle market, oggi ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per la cessione di ElevATE Semiconductor, Inc. ("ElevATE") a Diodes Incorporated (Nasdaq: DIOD) con un’operazione interamente in contanti del valore di 250 milioni di dollari. ElevATE, con sede a San Diego, in California, è un’azienda leader nel settore dei dispositivi a semiconduttori con outsourcing della fabbricazione (“fabless”), specializzata nella progettazione di circuiti integrati a bassa potenza e ad alta densità per il segmento delle apparecchiature di collaudo automatizzate (ATE).

La vendita segna il successo del primo fondo di continuazione di Presidio, costituito nel 2023 per estenderne la partnership con ElevATE e sostenerne la successiva fase di crescita. L’acquisizione di ElevATE da parte di un leader globale nel settore dei dispositivi a semiconduttori convalida la strategia alla base dello strumento di continuazione e garantisce un ottimo risultato sia per Presidio sia per i suoi dipendenti e investitori.

Presidio ha investito per la prima volta in ElevATE nel 2018, quando quest’ultima era un piccolo team di progettisti di chip analogici guidato dai fondatori e impegnato nel segmento ATE. In quasi otto anni di partnership – durante i quali il Managing Partner Christian Puscasiu e il Partner Josef Auboeck hanno fatto parte del consiglio di amministrazione di ElevATE – Presidio ha lavorato a fianco del management per istituzionalizzare le operazioni, rafforzare i canali di vendita globali, ampliare il portafoglio prodotti e investire nelle capacità di R&S che hanno imposto ElevATE come un leader tecnologico nel collaudo dei dispositivi a semiconduttori. Lungo questo percorso ElevATE ha adottato sistemi operativi moderni e strumenti basati sull’intelligenza artificiale che le hanno permesso di crescere in modo efficiente con l’aumentare della domanda. Oggi i circuiti integrati ElevATE rispondono alle sfide più complesse del segmento ATE e la domanda per le sue soluzioni continua a crescere di pari passo con l’accelerazione dei volumi di produzione di dispositivi a semiconduttori per i settori automotive, industriale, dei data center e dell’IA.

“Questo è un giorno d’orgoglio per chiunque abbia fatto parte del percorso di ElevATE”, spiega Christian Puscasiu, Managing Partner di Presidio Investors. “Quando nel 2018 abbiamo stretto la partnership con i fondatori di ElevATE, abbiamo visto un piccolo team di ingegneri di altissimo livello con una tecnologia dal potenziale nettamente superiore alle dimensioni dell’impresa. Il merito di ciò che ElevATE è diventata oggi va alle sue persone – ai fondatori che l’hanno avviata, agli ingegneri che hanno continuato a sviluppare la tecnologia e a Jan e al suo gruppo dirigente che l’hanno portata a un nuovo livello. Diodes rappresenta una realtà eccezionale per accogliere ElevATE, e siamo grati agli investitori che l’hanno sostenuta insieme a noi in ogni sua fase”.

“Presidio è stata un vero partner per ElevATE fin dal primo giorno”, spiega Jan Gaudestad, amministratore delegato ElevATE, entrato nel consiglio di amministrazione della società in concomitanza con l’investimento di Presidio nel 2018 e nominato Ceo nel 2024. “Ho seguito questa partnership sia dal consiglio di amministrazione sia dal ruolo di amministratore delegato. Presidio ha investito nelle nostre persone, nelle nostre attività operative e nella nostra road map del prodotto, offrendoci la stabilità e le risorse necessarie per concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio – progettare le soluzioni di collaudo a più alta densità e più basso consumo di potenza nel settore. Questa acquisizione attuata da Diodes è il risultato diretto di tale collaborazione e posiziona ElevATE in modo da portarne le innovazioni su uno scenario globale. A nome di tutto il team di ElevATE, desidero ringraziare Chris e il team di Presidio per otto anni di sostegno, fiducia e autentica collaborazione”.

L’operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le imprese e dagli azionisti ElevATE; la chiusura è prevista nel secondo trimestre del 2026, fatte salve le consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni normative.

BofA Securities Inc. ha operato in qualità di consulente finanziario esclusivo, mentre lo studio Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. ha assistito ElevATE e Presidio in qualità di consulente legale in relazione all’operazione.

Informazioni su ElevATE Semiconductor

ElevATE Semiconductor, Inc. è un’impresa operante nel settore dei dispositivi a semiconduttori con outsourcing della fabbricazione (“fabless”) con sede centrale a San Diego, in California, specializzata nello sviluppo di circuiti integrati per il segmento delle apparecchiature di collaudo automatizzate (ATE). ElevATE risponde alle sfide più complesse di questo segmento progettando le soluzioni a più bassa potenza e a più alta densità, con l’obiettivo di garantire il minor costo di collaudo possibile. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.elevatesemi.com .

Informazioni su Presidio Investors

Presidio Investors è una delle principali società di private equity con sede ad Austin, in Texas, che investe in imprese di qualità nel segmento lower-middle market. Effettua investimenti di controllo in imprese di nicchia in forte crescita e adotta un approccio collaborativo per favorire l’espansione e lo sviluppo dell’attività, così da generare ottimi rendimenti per tutti gli stakeholder. I partner Presidio vantano decenni di esperienza operativa e di investimento nel private equity; la società attua un approccio orientato all’avanguardia tecnologica per la creazione di valore, collaborando con le imprese nel suo portafoglio per implementare l’intelligenza artificiale e moderni strumenti operativi in grado di dare impulso all’efficienza e alla crescita. Per saperne di più su Presidio visitare il sito www.presidioinvestors.com .

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