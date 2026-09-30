Clearwater Analytics oggi ha annunciato che PREPAR-VIE, una società di assicurazione il cui focus è sul ramo vita e che gestisce oltre 9 miliardi di euro in asset, ha scelto Clearwater come partner tecnologico per unificare le proprie operazioni di investimento nel loro intero ciclo di vita impiegando una singola piattaforma integrata.

Secondo S&P Global Ratings , la Francia figura tra i principali motori della crescita del ramo vita in Europa, mentre gli assicuratori continuano a orientare la propria offerta verso polizze unit-linked (collegate a fondi in cui sono investiti i premi assicurativi). In questo contesto gli operatori meglio posizionati sono quelli in grado di garantire una visibilità in tempo reale sull’intero ciclo di vita degli investimenti.

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