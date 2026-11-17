Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha approvato Povofortay ® (povorcitinib) 45 mg e 75 mg per il trattamento di pazienti adulti idonei affetti da idrosadenite suppurativa (HS) da moderata a grave.

“L'approvazione di Povofortay da parte della Commissione Europea segna una tappa importante per Incyte, in quanto promuove un fattore chiave di crescita per la nostra azienda e offre una nuova opzione terapeutica alle persone che convivono con l'HS, una malattia cronica e spesso debilitante”, ha dichiarato Bill Meury, AD di Incyte.

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