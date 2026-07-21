In un mondo caratterizzato dal cambiamento e da narrazioni contrastanti, la capacità di ascoltare, porre domande e impegnarsi in un dialogo costruttivo non è mai stata così fondamentale. Attraverso l'Ambassador Program dei Doha Debates, un'iniziativa della Qatar Foundation, i giovani di tutto il mondo non solo acquisiscono queste competenze, ma le applicano attivamente nelle loro comunità, nel loro percorso professionale e nei loro ambiti di studio.

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Shaping a Generation Through Dialogue: Inside the Doha Debates Ambassador Program. Applications are open for young people from around the world to learn to engage and lead through truth-seeking conversations about complex global issues. (Photo: AETOSWire)

Questo programma educativo online insegna ai giovani di tutto il mondo a partecipare a dibattiti in modo diverso. Anziché impegnarsi in una battaglia di idee in stile occidentale, i partecipanti adottano un approccio al dialogo che affonda le sue radici nel Majlis, uno spazio sociale accogliente in cui discutere delle questioni che riguardano la comunità. Ogni anno, più di 400 giovani provenienti da oltre 80 paesi si riuniscono per imparare ad ascoltarsi a vicenda, a comprendere i diversi punti di vista e a collaborare alla ricerca di soluzioni a problemi complessi.

Algoori Maki , 19 anni, studentessa di ingegneria presso l'Università del Qatar, ha aderito al programma con un obiettivo ben preciso: far parte di un ambiente in cui le idee si traducono in risultati concreti. Ma ha anche capito come incanalare le proprie convinzioni in una riflessione ponderata.

"In passato Un tempo consideravo il dibattito un modo per dimostrare la propria tesi e avere la meglio in una discussione", afferma Maki. "Ma la mia prospettiva è cambiata. Oggi vedo il dibattito come un modo per esplorare idee, mettere in discussione i preconcetti e comprendere punti di vista diversi. Si tratta di ascoltare con attenzione".

Per Mohammed Al-Qassabi , un ingegnere di 26 anni specializzato in sicurezza informatica che vive a Doha e ha conseguito un master in intelligenza artificiale e sicurezza informatica cognitiva, il dialogo costruttivo è sempre stato legato al modo in cui le persone collaborano, guidano gli altri e lasciano il segno.

Questa convinzione lo ha portato a partecipare all'Ambassador Program, dove la sua concezione del dibattito ha cominciato a cambiare. "Consideravo il dibattito come un modo per esporre le proprie argomentazioni e cercare di convincere gli altri", riflette. "Col tempo, mi sono reso conto che nei dibattiti non si tratta tanto di vincere, quanto piuttosto di comprendere".

In tutti i continenti, i partecipanti hanno vissuto trasformazioni simili. Per Maria Emilia Zapata , un'avvocatessa ventiquattrenne di Quito, in Ecuador, il programma ha fornito un quadro di riferimento per valori che lei nutriva da tempo ma che non era riuscita a esprimere a parole.

"L'idea di usare il dialogo per favorire la comprensione e trovare un terreno comune mi ha davvero colpita", afferma. "Partecipare al programma mi ha fatto sentire compresa e come se avessi trovato una comunità".

Con una formazione in diritto e diritti umani, Zapata era stata preparata ad affrontare contesti competitivi. "Sono arrivata a considerare il dibattito come un modo per ascoltare, accogliere prospettive diverse e costruire una comprensione reciproca", spiega.

Questo tipo di trasformazione è uno degli obiettivi primari del programma. Sebbene la programmazione di Doha Debates raggiunga milioni di persone in tutto il mondo, il suo impatto non si misura solo in termini di numero di pubblico, ma anche nella capacità dei partecipanti di esprimere le proprie idee, ascoltare al di là delle differenze e impegnarsi in un dialogo costruttivo. Queste competenze, che rappresentano gli elementi fondamentali di un dibattito pubblico più sano, vanno ben oltre il programma stesso.

Per Elijah Man’Ishimwe, un leader rifugiato di 31 anni e studente di relazioni internazionali residente a Nairobi, in Kenya, tali competenze sono essenziali.

Essendo cresciuto nel campo profughi di Nakivale, in Uganda, Man’Ishimwe ha visto con i propri occhi come le incomprensioni possano degenerare in conflitti e quanto sia importante dare voce alle prospettive sottorappresentate. "Ho visto questo programma come un'opportunità per portare quelle voci nel dibattito globale", afferma, "rafforzando al contempo la mia capacità di condurre il dialogo con empatia e metodo".

L'Ambassador Program di Doha Debates riflette un impegno più ampio all'interno della Qatar Foundation per l'istruzione, che va oltre l'apprendimento tradizionale. Attraverso iniziative come queste, i giovani di oggi non solo interagiscono con il mondo, ma plasmano attivamente ciò che potrebbe diventare.

Il programma è aperto su candidatura fino al 24 agosto a persone che parlano correntemente l'inglese e che hanno un'età compresa tra i 18 e i 24 anni. I candidati interessati possono ottenere maggiori informazioni e presentare la propria candidatura all'indirizzo DohaDebates.com/Ambassador .

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Doha Debates coinvolge un gruppo di persone all'avanguardia, intellettualmente curiose e alla ricerca della verità, per discutere in modo costruttivo delle differenze al fine di costruire un futuro migliore. Diamo importanza all'unità piuttosto che alla divisione, incoraggiando conversazioni che ci uniscano anziché separarci. Scopri di più su DohaDebates.com

Fonte: AETOSWire

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