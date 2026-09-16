I consumatori sono pronti a intraprendere il prossimo passo nel loro rapporto con l'intelligenza artificiale (AI), secondo un nuovo studio AI in Risk: The Rise of Agentic Commerce (L'AI nel rischio: l'ascesa del commercio agentico), pubblicato da Experian, l'azienda di dati e tecnologia, e condotto da Forrester Consulting.

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