Oggi è stato pubblicato il rapporto annuale 2025 di PIF, che dimostra solide performance finanziarie e progressi a ciclo continuo verso gli obiettivi a lungo termine prefissati. Come investitore a lungo termine, con un mandato unico volto a guidare la trasformazione economica dell'Arabia Saudita e a generare rendimenti finanziari sostenibili, PIF nel 2025 ha gestito un portafoglio diversificato bilanciando i rendimenti con l'impatto nazionale e la resilienza a lungo termine.

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