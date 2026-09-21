Project Management Institute (PMI), la principale autorità nella gestione dei progetti, oggi ha annunciato che Pierre Le Manh ha deciso di lasciare l'incarico di Presidente e Amministratore delegato, a partire dal 30 settembre 2026. Johannes Heinlein, Chief Growth Officer (Direttore dello sviluppo aziendale), è stato nominato Presidente e CEO temporaneo del PMI, anch'egli a partire dal 30 settembre 2026.

Pierre Le Manh è entrato in PMI nel settembre 2022. Durante i quattro anni del mandato, Le Mahn ha guidato lo sviluppo e l'esecuzione dell'attuale strategia del PMI, rafforzandone il team manageriale, ampliandone le capacità attraverso acquisizioni e collaborazioni e preparando il PMI per una professione in rapida trasformazione da parte dell'intelligenza artificiale e una maggiore attenzione al successo dei progetti.

“A nome del CdA, desidero ringraziare Pierre Le Manh per la sua direzione e il suo impegno in PMI”, ha dichiarato Ike Nwankwo, Presidente del CdA del PMI. “Il PMI possiede una chiara strategia, un forte team dirigente e uno slancio notevole. Pierre lascia l'azienda ben posizionata per il futuro. Pierre ci mancherà”.

“Essere il CEO del PMI è stato un privilegio straordinario”, ha affermato Pierre Le Manh. “Sono venuto qui con un chiaro lavoro da svolgere. Quattro anni dopo, il PMI possiede una chiara strategia e un forte team dirigente. Ad oggi, quest'anno abbiamo assistito a una forte crescita in ogni regione. Sembra proprio il momento giusto per lasciare il mio incarico e assumere un'altra sfida importante che mi riempia di nuova energia e alla quale io possa fornire il massimo contributo in futuro. Sono profondamente grato al nostro CdA, ai nostri team e ai membri e ai volontari del PMI in tutto il mondo”.

Secondo i solidi processi di continuità operativa e i piani di successione in essere nel PMI, il CdA condurrà la ricerca di un Presidente e CEO permanente per il PMI e prevede di condividere ulteriori dettagli nei prossimi mesi. Ma nel frattempo, sotto la guida di Heinlein, questa transizione supporta la continuità delle operazioni e delle priorità strategiche del PMI, in modo che possa continuare ad essere un leader a livello mondiale nella professione della gestione di progetti.

“Siamo fortunati ad avere un leader con l'esperienza e il sapere istituzionale di Johannes pronto ad assumere l'incarico”, ha commentato Nwankwo. “Il CdA ha fiducia nella sua capacità di guidare il PMI e mantenere il nostro forte slancio mentre cerchiamo un CEO permanente".

Nel PMI, Heinlein attualmente ricopre il ruolo di Chief Growth Officer, nel quale guida la rappresentanza, la comunità, la ricerca, la formazine e la crescita aziendale a livello globale. In precedenza, Heinlein ha ricoperto ruoli dirigenziali in Europa, Asia Pacifico e Nord America in importanti istituzioni, tra cui l'Università di Harvard, il Massachusetts Institute of Technology e Deloitte. Per Harvard, Heinlein ha diretto iniziative di cambiamento a livello universitario in Presidenza prima di diventare Direttore commerciale e SVP di Strategic Partnerships presso edX, la piattaforma di apprendimento online fondata da Harvard/MIT.

“Sono davvero lusingato dalla fiducia che il Consiglio mi ha accordato e dall’opportunità di guidare il PMI e di mantenere il nostro forte slancio mentre il Consiglio porta a termine la ricerca di un CEO permanente. Vorrei anche ringraziare Pierre Le Manh per la leadership dimostrata negli ultimi quattro anni”, ha dichiarato Heinlein. “La missione del PMI non è mai stata così importante, e sono impaziente di collaborare con il nostro CdA, il nostro team dirigente e i nostri membri di tutto il mondo per continuare a sviluppare il progresso che abbiamo realizzato insieme”.

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