Picsart , la piattaforma di produzione e distribuzione di media assistita dall'intelligenza artificiale, supportata da Sequoia Capital e SoftBank Vision Fund 2, oggi ha lanciato Picsart Platform : un hub creativo multimodale che offre agli sviluppatori la tecnologia alla base della piattaforma utilizzata ogni mese da più di 100 milioni di persone.

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Picsart Opens the AI Behind Its Platform to Developers & Businesses. They can now build their own video, audio, image features using 250+ models from 30+ providers, alongside Picsart's own editing models, through one API, CLI or MCP server.

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