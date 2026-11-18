Supercomputing 2026 (SC26) – Phison Electronics ( TW:8299TT ), un leader globale nelle soluzioni di archiviazione flash NAND, oggi ha annunciato il lancio della Phison AI Data Platform (AIDP, Piattaforma dati per l'AI) con business intelligence generativa (GenBI) , un sistema di intelligenza artificiale autonoma "chiavi in mano" che verrà illustrato al Supercomputing 2026 (SC26) allo stand n. 5413. Alimentato dalla tecnologia Pascari aiDAPTIV ™ Cache Memory, Phison AIDP integra modelli di AI ospitati localmente , servizi di inferenza integrati, analisi gestita e archiviazione aziendale persistente per aiutare le organizzazioni a potenziare la business intelligence mantenendo al contempo il controllo sui propri dati, sull'infrastruttura e sulle operazioni di AI.

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Phison AI Data Platform Brings Sovereign, On-Premises Generative BI to Enterprises

Mentre l'AI ridefinisce lo scenario competitivo, le organizzazioni oggi devono affrontare tempi di immissione sul mercato sempre più ridotti per catturare le opportunità di fatturato e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. Risolvere queste situazioni con strumenti tradizionali di business intelligence richiederebbe dashboard, query e filtri predefiniti, che necessitano di intervento manuale per scoprire nuove informazioni. Questo rallenta le analisi e gli aggiornamenti, soprattutto nei settori regolamentati, in cui le restrizioni sul trasferimento esterno dei dati limitano l'automazione.

Phison AIDP affronta queste sfide unendo infrastruttura AI, modelli ospitati localmente e applicazioni aziendali in un'unica piattaforma AI autonoma. Grazie a questa integrazione con Wren AI , la piattaforma consente agli utenti aziendali e agli agenti AI di porre domande in linguaggio naturale, generare analisi basate su SQL e creare dashboard analitiche interattive utilizzando i dati aziendali esistenti. Il livello di contesto gestito di Wren AI basa l'analisi su definizioni aziendali, relazioni e politiche di accesso approvate, aiutando le organizzazioni a fornire business intelligence più coerente e affidabile. In parallelo, la collaborazione di Phison con TrueNAS offre protezione dei dati aziendali e servizi di archiviazione controllati dai clienti a implementazioni di AI private, stabilendo una base per servizi di dati persistenti più ampi e per la resilienza dell'AI aziendale.

“Oggi, l'AI aziendale richiede più della generazione di analisi. Richiede prestazioni prevedibili, memoria persistente e controllo sui dati critici”, ha dichiarato Michael Wu, GM e Presidente, Phison US. “Da 26 anni, Phison è impegnata a proteggere e archiviare dati aziendali di importanza critica. Phison AIDP è un'evoluzione naturale di questa promessa per consentire l'implementazione dell'AI autonoma con maggiore flessibilità nel modello, migliore visibilità nelle prestazioni e maggiore controllo autonomo dei dati, gettando le basi per l'infrastruttura iperconvergente di nuova generazione”.

“I team aziendali hanno bisogno di un'AI in grado di rispondere a specifiche domande operative utilizzando i propri dati e le proprie definizioni aziendali”, ha affermato Howard Chi, Cofondatore e AD di Wren AI. “Nel settore produttivo, questo potrebbe significare identificare quali fornitori contribuiscono ai ritardi nella produzione. Nel settore sanitario, questo potrebbe significare analizzare i tempi di attesa dei pazienti e la capacità nei vari reparti. Per gli istituti finanziari, potrebbe voler dire analizzare i cambiamenti nei rendimenti dei portafogli dei prestiti o l'esposizione nei segmenti dei clienti. Assieme all'infrastruttura ottimizzata dell'AI privata di Phison, consentiamo alle organizzazioni di ampliare le analisi basate sull'AI, mantenendo al contempo il controllo sui propri dati, sui modelli e sulle operazioni”.

“TrueNAS è il primo partner di archiviazione aziendale per la Phison AI Data Platform”, ha spiegato Jamila Gunawardena, Direttore di soluzioni e collaborazioni, TrueNAS. “I clienti aziendali necessitano di soluzioni di AI private efficaci e affidabili, che garantiscano la sovranità abbassando allo stesso tempo i costi. TrueNAS offre ai carichi di lavoro AI servizi di dati ad alte prestazioni, archiviazione gestita dal cliente e protezione dei dati, a partire da un obiettivo di archiviazione indipendente e on-premise per consentire il backup e restore di GenBI. Con l'ampliarsi della piattaforma, siamo impazienti di collaborare con Phison sui requisiti generali della governance dei dati dell'AI aziendale”.

Le funzionalità e i vantaggi di Phison AIDP comprendono:

AI sovrana e libertà dei modelli

Completo controllo dei dati: i dati aziendali sensibili, i prompt e i risultati generati dall'AI vengono mantenuti all'interno di ambienti controllati dal cliente.

Flessibilità dei modelli: implementazione locale dei modelli di AI compatibili di tipo “open-weight”, aziendali e specifici per un determinato settore.

Indipendenza operativa: riduzione della dipendenza dal cloud pur mantenendo il controllo sull'infrastruttura, sulla sicurezza e sulla governance dell'AI.

Inferenza AI aziendale ad alte prestazioni

Prestazioni AI ottimizzate: miglioramento dell'efficienza dell'inferenza attraverso l'esecuzione integrata dei modelli, l'ottimizzazione della memoria e la memorizzazione nella cache.

Scalabilità prevedibile: le prove di laboratorio di Phison con l'agente Wren AI mostrano l'impatto di questa integrazione: aiDAPTIV ha fornito il doppio delle sessioni simultanee sulle stesse GPU, con tempi di acquisizione del primo token 3,7 volte più rapidi.¹

Implementazione semplificata: accelerazione dell'adozione dell'AI di produzione con servizi di inferenza integrati, gestione dei modelli e pianificazione della capacità dei carichi di lavoro.

Intelligence aziendale persistente e archiviazione aperta

Memoria Ai persistente: la conservazione dei modelli AI, delle conoscenze aziendali e del contesto delle applicazioni tra sessioni di inferenza per garantire la continuità e supportare carichi di lavoro di AI sempre più sofisticati.

Ecosistema di archiviazione aperta: l'integrazione delle soluzioni di archiviazione aziendali certificate, come TrueNAS, per consentire servizi dati scalabili, caching delle inferenze, backup e ripristino di emergenza senza vincoli legati a soluzioni di archiviazione proprietarie.

Business intelligence azionabile: l'utilizzo della BI generativa controllata di Wren AI per trasformare i dati aziendali in informazioni utili attraverso l’analisi del linguaggio naturale e dashboard basate sull’AI.

Disponibilità

Phison AIDP con GenBI è disponibile ora, con implementazioni su misura, secondo le esigenze uniche di ogni organizzazione. Phison lavora a stretto contatto con i clienti per valutare i rispettivi contesti di dati e le esigenze di business intelligence, configurare il sistema adatto e integrare e ottimizzare la soluzione assieme ai propri team di dati. I server AI sono disponibili in configurazioni da quattro o otto GPU. Phison presenta GenBI al SC26, stand n. 5413. Per richiedere una dimostrazione dopo l'evento, inviare un'e-mail a aidp@phison.com . Per la scheda tecnica completa del prodotto e per maggiori informazioni, visitare https://phison.com/ai-data-platform-gen-bi/

Informazioni su Phison Electronics

Phison Electronics è un leader mondiale nel settore dei controller flash NAND e nello sviluppo di soluzioni di storage – la sua tecnologia è alla base di oltre un SSD su cinque spediti in tutto il mondo. Phison è cresciuta fino a diventare un’azienda multimiliardaria con oltre 5.000 dipendenti – il 70% dei quali è dedito a ricerca e sviluppo – e che vanta più di 2.000 brevetti. Le innovazioni di Phison Electronics includono il portafoglio Pascari di SSD aziendali ad altissime prestazioni, progettati per carichi di lavoro ad alta intensità di dati nei data center per IA, cloud e hyperscale, tra cui Pascari aiDAPTIV™, una premiata soluzione per l’addestramento e l’inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) localmente a costo contenuto.

Phison, il design Phison e il logo Phison sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Phison Electronics o delle sue società collegate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini mostrate potrebbero variare rispetto ai prodotti reali.

©2026 Phison Electronics o sue società collegate. Tutti i diritti riservati.

¹ Basato su prove di laboratorio di Phison, svolte in ottobre–novembre 2026: un unico server con 8 GPU che esegue l'agente Wren AI 2.5.1 e Qwen3.8-27B, con e senza aiDAPTIV, con lo stesso obiettivo di risposta (160 contro 80 sessioni simultanee). Il tempo al primo token è il valore mediano. I risultati effettivi possono variare secondo l'ambiente software, l'architettura del modello e la quantizzazione.

[Modulo di domanda per l’inserimento nell’elenco di distribuzione PHISON IR]

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[Fatti in breve PHISON]

Oltre 25 anni di esperienza nella progettazione di circuiti integrati per controller NAND e nell'integrazione di moduli.

Più di 5000 dipendenti a livello globale, oltre il 70% ingegneri.

Quasi 2000 brevetti associati alla memoria a livello mondiale.

Obiettivi di fatturato a lungo termine di oltre 100 miliardi di nuovi dollari taiwanesi attraverso la strategia di sviluppo 5+5.

La quota di mercato globale dei controller SSD supera il 20%.

La quota di mercato globale dei controller per il settore automobilistico supera il 40%.

Phison vanta partnership strategiche a lungo termine con i principali produttori di memorie NAND, tra cui KIOXIA, Micron, SanDisk, Samsung, SK Hynix e YMTC.

Più dell' 80% del fatturato di Phison proviene dai mercati di applicazione dell'archiviazione NAND “ad alto valore”, tra cui servers, sistemi automobilistici, sistemi integrati, applicazioni industriali, console di gioco e intelligenza artificiale generativa. Questo consente a Phison di mantenere un fatturato e una redditività relativamente stabili nonostante le fluttuazioni nel ciclo del settore NAND.

La profonda comprensione e l'integrazione dell'intero ecosistema NAND di Phison, comprese solide partnership bilaterali con i produttori di memorie NAND a monte e una stretta collaborazione con i clienti che utilizzano applicazioni di archiviazione NAND a valle, rappresentano il valore insostituibile che Phison offre ai clienti e ai partner globali e funge da vantaggio competitivo essenziale che consente a Phison di rimanere resiliente e influente nel settore NAND.

[Dichiarazioni previsionali]

Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono di natura storica costituiscono "dichiarazioni previsionali". Phison avverte i lettori che le dichiarazioni previsionali si basano sulle conoscenze ragionevoli e sulle attuali aspettative di Phison, e sono soggette avari rischi ed incertezze. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli contenuti in tali dichiarazioni previsionali per una serie di motivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi associati alle variazioni della domanda e dell’offerta, alla capacità produttiva e di approvvigionamento, all’aggiudicazione di progetti, ai tempi di immissione sul mercato, alla concorrenza di mercato, alla ciclicità del settore, alla situazione finanziaria dei clienti, alle fluttuazioni dei tassi di cambio, alle azioni legali, alle modifiche delle leggi e dei regolamenti, ai cambiamenti nell’economia globale, alle calamità naturali e ad altri eventi imprevisti che potrebbero compromettere l'attività e le operazioni di Phison. Alla luce di ciò, i lettori non devono fare affidamento su alcuna dichiarazione di natura previsionale. Salvo quanto previsto dalla legge, Phison non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, a conseguenza di nuove informazioni, di eventi futuri o altro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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PHISON - Portavoce

Antonio Yu

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PHISON - Vice portavoce

Kuo-Ting Lu

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PHISON e PASCARI

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