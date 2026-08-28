Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader globale nella tecnologia sanitaria, e Imricor Medical Systems (ASX: IMR), un pioniere e sviluppatore leader mondiale di prodotti compatibili con la risonanza magnetica per procedure di RM interventistica, hanno annunciato oggi una nuova soluzione da laboratorio per risonanza magnetica interventistica (iRM) per Philips 1.5T MR. La prima configurazione* disponibile in commercio integra la piattaforma 1.5T MRI di Philips e il portafoglio di sistemi e consumabili iMR di Imricor, abilitando un flusso di lavoro guidato dalla RM per l'intervento cardiaco, senza mettere a repentaglio la forza del campo RM.
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Una risposta all'esigenza di una maggiore visibilità dei tessuti durante gli interventi cardiaci
Le aritmie cardiache interessano milioni di persone in tutto il mondo, e l'ablazione transcatetere è un trattamento consolidato e sempre più utilizzato in numerose aritmie cardiache complesse.
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