Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader globale nella tecnologia sanitaria, e Imricor Medical Systems (ASX: IMR), un pioniere e sviluppatore leader mondiale di prodotti compatibili con la risonanza magnetica per procedure di RM interventistica, hanno annunciato oggi una nuova soluzione da laboratorio per risonanza magnetica interventistica (iRM) per Philips 1.5T MR. La prima configurazione* disponibile in commercio integra la piattaforma 1.5T MRI di Philips e il portafoglio di sistemi e consumabili iMR di Imricor, abilitando un flusso di lavoro guidato dalla RM per l'intervento cardiaco, senza mettere a repentaglio la forza del campo RM.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260827108172/it/

Una risposta all'esigenza di una maggiore visibilità dei tessuti durante gli interventi cardiaci

Le aritmie cardiache interessano milioni di persone in tutto il mondo, e l'ablazione transcatetere è un trattamento consolidato e sempre più utilizzato in numerose aritmie cardiache complesse.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260827108172/it/

Contatto per i media di Philips:

Nome: Jayme Maniatis

Relazioni esterne globali di Philips

Tel.: +16178948368

E-mail: jayme.maniatis@philips.com

Contatti per i media di Imricor:

Simon Hinsley

Direttore esecutivo, NWR

simon@nwrcommunications.com.au

+61 401 909 653

Nick Corkill

Vicepresidente strategia aziendale, Imricor

nick.corkill@imricor.com

+61 450 475 633





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire