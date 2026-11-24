Phenikaa University Hospital e GN Corporation hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che istituisce un quadro di collaborazione nella ricerca, nella formazione e nel trasferimento tecnologico nel settore della medicina rigenerativa, con un focus iniziale sulle terapie cellulari e sull’ingegneria tissutale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261123517114/it/

Representatives of Phenikaa University Hospital, Vietnam (PhenikaaMec), GN Corporation, Japan (GNCorp) and Global Niche Corp, USA (GNA) at the MoU signing ceremony, Hanoi, Vietnam, 17 November 2026; Sitting L>R: Ms. Yoshiko Amikura (GNCorp), Dr. Nguyen Thanh Hoi (General Director, PhenikaaMec), Dr. Samuel JK Abraham (GNA); The event was graced by Dr. Masafumi Saito, First Secretary, Embassy of Japan, Hanoi, Vietnam, (Stdg. 6th from Lt), joined by Dr. Hoang Minh Duc, Director, Stem cell center, PhenikaaMec (Stdg. 2nd from Lt), Dr. Rajappa Senthilkumar, Nichi-in Center for Regenerative Medicine, R&D collaborator of GNCorp, (Stdg. 5th from Rt), physicians and scientists of PhenikaaMec and the representatives of Technimex JSC.

Ai sensi del protocollo d’intesa, le due parti combineranno il know-how di GN Corporation nei biomateriali e nelle tecnologie basate su cellule e sull’ingegneria tissutale con le strutture di laboratorio e le équipe scientifiche e cliniche di Phenikaa University Hospital. Appoggiata da Global Niche Corp (USA), la collaborazione si concentrerà sullo scambio scientifico, sulla formazione e sul rafforzamento delle capacità tecniche locali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261123517114/it/

Samuel JK Abraham

info@gncorporation.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire