Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) oggi ha annunciato i risultati del backtest per la versione 2 del BayesShield, il suo motore di AI in attesa di brevetto, sviluppato per UpsideOnly .

UpsideOnly è una piattaforma di trading cartaceo priva di rischio, nella quale gli utenti simulano scambi utilizzando denaro virtuale nei mercati globali dell'equity, delle commodity, dei cambi e delle criptovalute.

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