Paysafe (NYSE: PSFE), importante piattaforma di pagamenti, oggi ha annunciato un'importante collaborazione con Envision Racing , uno dei team più innovativi e di maggior successo della Formula E. L'iniziativa dà il via a una nuova era con il nome di Paysafe Envision Racing . Nell'ambito di questa partnership le due aziende promuoveranno il futuro delle esperienze connesse per gli appassionati, in cui sport motoristici di livello mondiale, giochi e pagamenti digitali confluiranno nell'ecosistema di fan più coinvolgente, gratificante e sostenibile di questo settore.

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A new era begins in Formula E as Envision Racing becomes Paysafe Envision Racing.

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