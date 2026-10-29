Parse Biosciences , il fornitore leader di sequenziamenti di singole cellule affidabile e accessibile e società di QIAGEN, e Nomic Bio , azienda leader nella profilazione proteomica ad alta produttività, hanno annunciato oggi l'avvio di una partnership per la generazione di Cascade, un set di dati di base composto da 100 milioni di cellule per la comprensione della risposta immunitaria nell'uomo. Le dimensioni e la profondità del set di dati forniranno ai partner in ambito farmaceutico informazioni a livello cellulare e proteico della biologia immunitaria, accelerando la loro capacità di identificare e convalidare nuovi bersagli farmacologici.

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Kaitie Kramer

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