Sulla scia del successo delle campagne pubblicitarie della Maison per le collezioni Autunno-Inverno 2025 e Primavera-Estate 2026, KARL LAGERFELD è lieta annunciare l'estensione della propria collaborazione con Paris Hilton, imprenditrice, celebrità mediatica e icona culturale di fama mondiale, continuando così un sodalizio che ha riscosso grande successo tra il pubblico di tutto il mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260831388294/it/

KARL LAGERFELD - Paris Hilton ©Matt Easton

Il volto della Maison nelle collezioni Autunno-Inverno 2026 e Primavera-Estate 2027, Paris Hilton torna come protagonista del prossimo capitolo della campagna di KARL LAGERFELD From Paris With Love , continuando ad arricchire la collezione con le sue caratteristiche di sicurezza, spirito originale e brillante personalità. Fotografata per la prima volta da Matt Easton, la campagna Autunno-Inverno 2026 introduce una nuova dimensione allo storytelling, pur restando fedele ai codici consolidati della Maison.

Ad animare la collezione Autunno-Inverno 2026 c'è l'incontro di due maestri del reinventarsi. Debutta NOT-KARL, un carismatico personaggio digitale e una nuova presenza nell'universo del brand. Il personaggio, che anima la campagna assieme a Paris Hilton, aggiunge una nuova dimensione allo storytelling. Ambientato sullo sfondo di schermi di televisori retrò, NOT-KARL appare con Paris in tutta la campagna, arricchendo la narrativa con contrasto, humor e brio da enfant terrible, segnando l'inizio della storia più ampia di NOT-KARL che va oltre questa stagione.

“Paris ha contribuito con energia, autenticità e forte personalità alle nostre campagne delle ultime due stagioni”, ha dichiarato Pier Paolo Righi, CEO di Karl Lagerfeld. “Continuare quella collaborazione introducendo NOT-KARL è particolarmente significativo. Da nuova presenza nell'universo del brand, il personaggio porta brio e anticonformismo, intrecciando con Paris un dialogo inaspettato e regalandoci nuove interpretazioni originali per giocare con il formato, lo storytelling e la prospettiva, restando al contempo fedele allo spirito di Karl”.

Insieme, Paris Hilton e NOT-KARL formano una coppia inaspettata sullo schermo, le cui personalità contrastanti creano una dinamica divertente in tutta la campagna. I loro scambi creano un senso di spontaneità nella storia, rafforzando i temi centrali della campagna di individualità e reinvenzione di sé.

“Continuare la collaborazione è incredibilmente speciale”, racconta Paris Hilton. “Ogni campagna ha uno spirito unico e adoro il fatto che troviamo sempre modi nuovi per avvicinare i nostri mondi. La presenza di NOT-KARL sul set ha reso questa campagna davvero iconica e totalmente originale: ha portato un elemento di energia magica. Sono entusiasta di ciò che mi aspetta!”

Questa stagione, a Paris si aggiunge Kit Butler, il volto del menswear. Con la sua sicurezza sussurrata e lo stile deciso Kit è il partner contemporaneo di Paris e la loro amicizia di lunga data rafforza l'intesa naturale tra di loro.

Ci sono anche due apparizioni speciali da notare, che aggiungono una nota giocosa alla storia.

La collezione Autunno-Inverno 2026 riunisce la precisione sartoriale, l'outerwear di eccellenza e la semplicità grafica che definiscono la Maison. Interpretato prevalentemente in una palette monocromatica, la collezione si esprime nell'equilibrio tra forti silhouette e dettagli raffinati, da una lunga camicia bianca di ispirazione tuxedo alla linea di borse K/Autograph, tra gli accessori indispensabili della stagione.

La campagna Autunno-Inverno 2026 debutterà a livello mondiale su piattaforme digitali, social, cartacee e di affissione esterna a partire dal 1° settembre 2026, radunando le collezioni KARL LAGERFELD, KARL LAGERFELD JEANS e KARL LAGERFELD PARIS in un'unica narrativa creativa.

La campagna verrà celebrata con un evento speciale ospitato dalla Maison durante la Settimana della moda di Parigi. Maggiori dettagli verranno resi noti all'inizio di settembre.

INFORMAZIONI SU KARL LAGERFELD

La Maison KARL LAGERFELD condivide la visione iconica e l’estetica del design del suo fondatore, Karl Lagerfeld, fondendole con uno spirito contemporaneo e proiettato al futuro. Il brand celebra la sua straordinaria eredità e infonde la sua passione, il suo intuito e la sua inesauribile creatività nel cuore del suo DNA.

Con una proposta di classici d’ispirazione parigina dal carattere rock-chic, il portafoglio del brand comprende prêt-à-porter per donna, uomo e bambino, oltre a KARL LAGERFELD JEANS, borse, piccola pelletteria, calzature, profumi e occhiali. Tra le categorie aggiuntive figurano la collezione di mobili KARL LAGERFELD MAISON e progetti internazionali nel settore dell’ospitalità. La visione creativa della Maison è guidata dal direttore creativo Hun Kim; altri membri della famiglia KARL includono l’ambasciatore del brand Sebastien Jondeau e l’ambasciatrice per la sostenibilità Amber Valletta.

KARL LAGERFELD si connette con i consumatori attraverso oltre 200 negozi in tutto il mondo – inclusi partner wholesale e franchise di alto livello – con sedi chiave a Parigi, Londra, Monaco, Dubai e Shanghai. Il brand vanta inoltre una solida presenza digitale in Europa, Medio Oriente, Asia e attraverso il negozio di punta KARL.COM.

Nel 2019 KARL LAGERFELD ha aderito al Fashion Pact, un’iniziativa globale per la sostenibilità che mira a trasformare l’industria della moda attraverso obiettivi in tre aree: clima, biodiversità e protezione degli oceani.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260831388294/it/

STAMPA:

Déborah Farale

Deborah.farale@karllagerfeld.com

Coralie Leroux

Coralie.leroux@karllagerfeld.fr





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire