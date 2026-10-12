Pacific Defense, un fornitore leader di sistemi di missione C5ISR e di guerra elettronica ad architettura aperta, oggi ha reso noto il lancio di NEXUS, un sistema di missione Commercial Off-the-Shelf (COTS) che comprende comando e controllo, comunicazioni, networking, edge computing e guerra elettronica in un'architettura comune e adattabile. Basato su un Modular Open Systems Approach (MOSA, approccio modulare ai sistemi aperti) aligned to SOSA™, CMOSS e OpenVPX™, NEXUS consente configurazioni specifiche secondo la missione, operazioni mobili, fisse, marittime e aeree.

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NEXUS converges EW and C5ISR in one, open-architecture system for missions across ground, maritime, and airborne operations.

NEXUS offre funzionalità tradizionalmente integrate tramite sistemi separati su una struttura comune e su una base comune di alimentazione, sincronizzazione, elaborazione e rete, che fornisce un'infrastruttura condivisa per le capacità operative relative al comando e controllo (C2) e alla guerra elettronica (EW).

Un'unica architettura. Diverse funzionalità.

NEXUS utilizza un'architettura aperta, modulare che permette di integrare tecnologie governative, di Pacific Defense e di terze parti su una base comune. Il suo approccio basato su prodotti COTS consente ai clienti di inserire e aggiornare le funzionalità man mano che cambiano la tecnologia e i requisiti di missione.

Le configurazioni specifiche per missione di NEXUS combinano C2 a forme d'onda multiple, resistenti alle reti, monitoraggio dello spettro, geolocalizzazione, elaborazione AI/ML e attacchi elettronici in un'unico sistema. I servizi condivisi supportano comunicazioni sicure, scambio standardizzato di dati, riprogrammazione aerea e trasferimento dati ad alta velocità, mentre l'architettura modulare assicura la precisione di posizione, navigazione e tempo (PNT) e l'aggiunta di nuovo hardware, software e applicazioni di missione.

“L'ambiente delle minacce e delle tecnologie si evolve troppo rapidamente per consentire ai sistemi operativi di rimanere immutati una volta messi in servizio”, ha affermato Travis Slocumb, AD di Pacific Defense. “NEXUS porta comunicazioni, sistemi di rilevamento e guerra elettronica in un'architettura aperta progettata per l'inserimento continuo di tecnologia. Offre un sistema operativo COTS che i clienti possono configurare secondo le esigenze attuali e continuare ad aggiornare con l'arrivo sul mercato di nuove tecnologie e funzionalità”.

Pacific Defense fornisce sistemi di missione integrati, realizzati per adattarsi, portare tecnologia avanzata nelle missioni di difesa e creare funzionalità in grado di tenere il passo con tecnologia, minacce e missioni in costante evoluzione.

Informazioni su Pacific Defense

Pacific Defense è uno dei principali fornitori di soluzioni innovative C5ISR e di guerra elettronica (EW), di Signals Intelligence (SIGINT) e di Comunicazioni per contesti mission-critical. Pacific Defense applica gli standard MOSA per fornire una tecnologia all'avanguardia che aiuta i militari ad anticipare le minacce emergenti e i requisiti di missione che cambiano costantemente. Impegnata nell'eccellenza e nell'innovazione, Pacific Defense gioca un ruolo chiave nella definizione delle tecnologie per la difesa del futuro. Per maggiori informazioni, visitare pacific-defense.com o seguire l'azienda su LinkedIn .

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