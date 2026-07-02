OXMIQ Labs Inc., un'azienda unificata di GPU e architettura di intelligenza artificiale fondata da Raja Koduri, oggi ha chiuso il suo finanziamento di serie A da 35 milioni di dollari, portando a 60 milioni di dollari il capitale totale dell'azienda. Il finanziamento amplierà OxCore™, l'architettura GPU concedibile in licenza di OXMIQ che consente alle aziende produttrici di semiconduttori e ai produttori di sistemi di AI di creare chip personalizzati per l'intelligenza artificiale senza un programma completo di sviluppo di chip. Il round è stato guidato in collaborazione con Fundomo e Samsung Catalyst Fund, con la partecipazione di MediaTek, AM Intelligence Labs, Pegatron Venture Capital, CDIB-TEN, Darwin Ventures e Morgan Creek Digital, tra gli altri investitori finanziari e strategici. Le competenze di OXMIQ comprendono l'intero stack dell'AI, dall'energia rinnovabile e dalle infrastrutture dei data center alla proprietà intellettuale (IP) su chip, alle macchine "electron-to-token" (ETM™), oltre al software che gestisce le fabbriche e gli agenti di AI.

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OXMIQ Funding raised to date of $60M after current $35M round.

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