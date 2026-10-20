Più di otto professionisti della ristrutturazione su dieci (l'82%) si aspettano che l'IA migliori significativamente l'efficienza e i processi decisionali. Allo stesso tempo, la maturità operativa e il giudizio umano esperto rimarranno elementi critici per il successo operativo. È il risultato di un nuovo studio svolto da CSC , il principale fornitore di soluzioni globali per la gestione e la conformità aziendali.
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