Otometrics, la divisione Hearing & Balance (Udito ed equilibrio) di Natus Sensory, oggi ha annunciato Aurical® IQ, la nuova generazione della sua affidabile piattaforma di adattamento e verifica di dispositivi acustici. Unendo il primo e unico Guided Workflow per l'adattamento e la verifica di dispositivi acustici, il supporto per il NAL-NL3 Fitting System e Otosuite®, un'esperienza di software riprogettata, Aurical IQ è progettata per aiutare gli audiologi a lavorare in modo più efficiente e applicare con maggiore coerenza le procedure di adattamento dell'apparecchio acustico secondo le migliori pratiche.

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Aurical IQ

Guided Workflow offre una guida strutturata, passo per passo, del processo di misurazione e verifica, ideata per facilitare l'adattamento secondo le migliori pratiche.

Un nuovo capitolo di innovazione per Otometrics

Le valutazioni cliniche hanno dimostrato vantaggi concreti per medici con diversi livelli di esperienza. I clinici esperti hanno ottenuto tempi di adattamento più rapidi del 51% utilizzando Guided Workflow rispetto al flusso di lavoro classico di Aurical.* Per i clinici meno esperti, Guided Workflow ha migliorato del 39% la precisione del flusso di lavoro.**

“Aurical IQ rappresenta un nuovo capitolo di innovazione per Otometrics”, ha spiegato Peter Reimer, AD, Natus Sensory. “Ci basiamo su decenni di comprovata esperienza audiologica con soluzioni che rispondono alle esigenze reali degli operatori sanitari di oggi, preparandosi al contempo per gli sviluppi futuri nel settore. Aurical IQ appartiene a una più ampia ondata di innovazioni in Otometrics, a riprova del rinnovato slancio nell'attività e del nostro impegno a fornire importanti innovazioni per gli audiologi”.

Per Otometrics, la funzione di Aurical IQ è portare innovazione significativa nella pratica clinica di tutti i giorni”, ha dichiarato Carsten Kind, Business Unit Leader, Otometrics, Natus Sensory. “Rappresenta inoltre un importante primo passo in come vogliamo far crescere avanti l'attività: con innovazione concentrata che è pratica, clinicamente rilevante e basata sul modo di operare degli audiologi. A partire da una piattaforma Aurical affidabile, stiamo creando una base più solida per l'automazione futura e capacità potenziate dall'AI.

L'integrazione di NAL-NL3 nel flusso di lavoro dell'adattamento

Aurical IQ supporta inoltre il NAL-NL3 Fitting System, l'ultima generazione del sistema di prescrizione di dispositivi acustici dei National Acoustic Laboratories (NAL, [Associazione di] Laboratori nazionali di audiologia).

NAL-NL3 si basa su decenni di ricerca della NAL e presenta nuove capacità progettate per supportare il moderno adattamento dei dispositivi acustici, compreso il NAL-NL3 Prescription and Modules, lo standard che risponde a requisiti specifici di adattamento.

“La NAL è lieta di vedere il NAL-NL3 Fitting System, con il modulo base Prescription and Modules per casi d'uso specifici, integrati nell'ultima versione di Otometrics”, ha dichiarato Brent Edwards, AD, National Acoustic Laboratories. “Siamo fieri di collaborare con colleghi leader tecnologici innovativi come Otometrics per offrire alla comunità audiologica tecnologie d'impatto e realizzare un'assistenza migliore e risultati migliori per le persone con difficoltà uditive”.

Pronti per domani

Aurical IQ riunisce le capacità affidabili di adattamento e verification di Aurical con un'esperienza software riprogettata e una piattaforma creata per sostenere l'innovazione continua.

Oltre a Guided Workflow e NAL-NL3, Aurical IQ offre verifica dell'udito in condizioni reali, funzionalità REM binaurali e wireless, hardware Aurical aggiornato e cavi sonda più lunghi progettati per fornire maggiore flessibilità in situazioni complesse di adattamento. La sua base di software è stata riprogettata per evolversi di pari passo con l'evolversi dei flussi di lavoro clinico, degli standard di adattamento e della connettività, creando una base per ulteriore automazione e capacità future basate sull'AI.

Aurical IQ verrà presentata ufficialmente all'EUHA 2026 che si svolgerà ad Hanover, Germania, dove gli audiologi potranno assistere dal vivo a dimostrazioni del Guided Workflow e della nuova piattaforma Aurical IQ allo stand di Otometrics, n. 514.

Informazioni su Otometrics

I momenti importanti nella vita iniziano con un senso: un suono, un movimento, una connessione al mondo che ci sta intorno. Questa è l'idea che guida tutto ciò che facciamo in Otometrics.

Otometrics è la divisione Hearing & Balance di Natus Sensory, che supporta gli operatori sanitari di tutto il mondo con soluzioni affidabili per valutazioni audiologiche, adattamento e verifica di dispositivi acustici, timpanometria, valutazione vestibolare e scansione digitale dell'orecchio. Il nostro portafoglio comprende Aurical®, Madsen®, Otoscan®, ICS® e Bio-logic®, per assistere gli specialisti del settore audiologico e vestibolare nella cura dei pazienti.

Basato su decenni di esperienza nel settore audiologico e vestibolare, sviluppiamo soluzioni intuitive e affidabili, fondate sulle esigenze cliniche del mondo reale, aiutando gli operatori sanitari a lavorare con maggiore sicurezza ed efficienza oggi, portando avanti il futuro dell'assistenza in ambito audiologico e vestibolare.

Natus Sensory è una società ARCHIMED dal 2022. Per saperne di più, visitare il nostro sito Home - Natus Sensory .

Informazioni su ARCHIMED

Con sedi in Europa, Nord America e Asia, ARCHIMED è una delle principali società di investimento incentrata esclusivamente sui settori sanitari. La sua combinazione di esperienza operativa, sanitaria, scientifica e finanziaria consente ad ARCHIMED di servire sia come partner strategico che finanziario per le aziende sanitarie. Le aree prioritarie comprendono Animal & Environmental Health, Biopharma Products, Consumer Health, Diagnostics, Healthcare IT, Life Science Tools & Services e MedTech. ARCHIMED aiuta i partner a internazionalizzare, acquisire, innovare ed ampliare i propri prodotti e servizi. ARCHIMED gestisce un portafoglio di fondi diversificati per un valore totale di 15 miliardi di dollari. Fin dalle origini, ARCHIMED è un investitore a impatto, sia direttamente che attraverso la sua EURÊKA Foundation. ARCHIMED - L'impatto nel settore sanitario

* In uno studio comparativo sui flussi di lavoro condotto da medici esperti, gli utenti hanno dimostrato tempi di adattamento fino al 51% più rapidi con Guided Workflow rispetto al Classic Workflow.

** In uno studio più recente volto a valutare l'inserimento di nuovi medici, Guided Workflow ha migliorato la precisione del flusso di lavoro riducendo gli errori del 39%

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