Organigram Global Inc. (NASDAQ: OGI) (TSX: OGI) (“Organigram” o la “Società”) oggi ha annunciato il raggiungimento di un’importante tappa nella sua strategia di crescita globale attraverso l’integrazione accelerata di Sanity Group GmbH (“Sanity”) e l’allineamento della leadership, delle operazioni e dello sviluppo di mercato nell’organizzazione combinata.

Per sostenere l’organizzazione integrata Organigram ha nominato Finn Age Hänsel Presidente per il resto del mondo e Direttore strategia e Adrian Frenzel Direttore operativo globale. Per consentire l’integrazione la Società ha modificato l’accordo di acquisto di azioni relativo all’acquisizione di Sanity, che richiedeva che quest’ultima venisse gestita in modo autonomo durante un periodo di earnout di 12 mesi. La modifica sostituisce l’earnout originale, basato sulla performance, con un earnout fisso, mentre mantiene la struttura originaria che prevede il pagamento al termine del periodo di earnout.

“Una volta completata l’acquisizione i nostri team hanno collaborato con straordinaria efficacia e abbiamo toccato con mano la solidità del business di Sanity e le opportunità offerte dalla nostra piattaforma combinata”, commenta James Yamanaka, amministratore delegato Organigram. “Tale progresso, unito alla nostra fiducia nella continua traiettoria di crescita di Sanity, rende questo il momento giusto per fare il passo successivo nell’integrazione. La determinazione fissa dell’earnout offre maggiore chiarezza e certezza, rafforzando ulteriormente l’allineamento strategico e l’esecuzione nell’intera organizzazione. Grazie a una piattaforma globale più integrata possiamo sfruttare lo slancio già in atto, coordinare le nostre competenze e allocare le risorse in modo più efficace, al fine di cogliere le opportunità per dare impulso alla crescita e all’espansione dei margini in Canada, in Europa e in altri mercati internazionali”.

Creazione di una piattaforma internazionale integrata

Sanity è uno dei principali player in Germania e fornisce a Organigram una piattaforma commerciale affermata e competenza normativa in uno dei mercati di cannabis terapeutica più ampi e a più rapida crescita d’Europa. Il mercato tedesco della cannabis medica ha raggiunto un valore superiore a 2 miliardi di euro nel 2025, servendo circa 800.000 pazienti, e si prevede che supererà i 4 miliardi di euro entro il 2028. 1 Grazie alla sua vasta competenza nel campo delle normative europee, Sanity ha inoltre stabilito una presenza in Svizzera e sta espandendosi strategicamente in Polonia, Regno Unito e Cechia.

Organigram ha gettato basi solide per la coltivazione, l’innovazione di prodotto, la produzione, lo sviluppo del brand e la fornitura internazionale. Attualmente attua spedizioni di cannabis sfusa in Germania, Australia e Regno Unito, e recentemente ha lanciato 10 SKU di prodotto sul mercato australiano della cannabis terapeutica.

L’unione di queste competenze sotto un unico modello operativo consentirà alla Società di sfruttare al meglio le proprie capacità produttive e di sviluppo del prodotto in Canada, integrando le infrastrutture commerciali, normative e distributive europee di Sanity. Si prevede che ciò fornirà una base più solida per coordinare la filiera, accelerare la commercializzazione di prodotti e del brand, e cogliere opportunità di crescita in Germania e in altri mercati internazionali.

Nomine di leadership

Finn Age Hänsel è stato nominato Presidente per il resto del mondo e Direttore strategia Organigram. In questo ruolo sarà responsabile della strategia aziendale globale, dello sviluppo dei mercati internazionali e delle partnership strategiche di Organigram. Ne sosterrà inoltre la continua integrazione delle competenze canadesi ed europee e valuterà le opportunità di lancio dei brand, dei prodotti e della proprietà intellettuale dell’azienda in ulteriori mercati.

Finn vanta oltre 15 anni di esperienza imprenditoriale e direttiva nella creazione e nell’espansione di imprese nei settori consumer e assistenza sanitaria. Ha iniziato la carriera come consulente presso Boston Consulting Group e successivamente ha co-fondato Sanity nel 2018, guidandone lo sviluppo fino a farla diventare una delle principali aziende di cannabis terapeutica in Germania, con un portafoglio che spazia dalla cannabis medica alle offerte per il benessere e ai progetti pilota per l’uso della cannabis da parti di adulti. In precedenza ha co-fondato The Iconic, uno dei principali retailer online di moda in Australia, e ha guidato il risanamento della piattaforma di traslochi Movinga in qualità di amministratore delegato.

Adrian Frenzel è stato nominato Direttore operativo globale Organigram. In questo ruolo sarà responsabile dell’eccellenza operativa nelle attività globali e nella catena di fornitura della Società, con un focus iniziale su molteplici aspetti – ottimizzazione della performance, promozione di un maggiore allineamento operativo, definizione di prassi operative scalabili e supporto all’espansione del margine lordo nell’intera attività consolidata.

Adrian vanta oltre un decennio di esperienza di leadership esecutiva e operativa, avendo ricoperto il ruolo di direttore generale e direttore operativo Sanity Group. In precedenza ha svolto attività di consulenza operativa presso McKinsey & Company e ha ricoperto i ruoli di direttore operativo Gorillas Technologies e co-amministratore delegato HelloFresh USA.

“Organigram ha gettato basi solide e, attraverso Sanity, ha creato una piattaforma significativa in Europa. Con un gruppo dirigente e una struttura operativa unificati, siamo ora posizionati per unire queste competenze, perseguire la crescita con un focus maggiore e sfruttare più rapidamente le opportunità nei nostri mercati”, aggiunge James Yamanaka. “Ho piena fiducia nel team che abbiamo allestito e nella nostra capacità di tradurre questa fase successiva della nostra strategia in una crescita sostenibile e in un valore a lungo termine per gli azionisti”.

Accordo di earnout modificato

Ai sensi dell’accordo di earnout modificato, le parti hanno concordato di fissare il valore dell’earnout di Sanity Group all’85% del valore massimo previsto dall’accordo di acquisizione originale, fornendo maggiore certezza riguardo al corrispettivo rimanente pagabile in relazione all’acquisizione.

Il corrispettivo dell’earnout consisterà in 20 milioni di euro in contanti, mentre la parte rimanente – al netto delle quote detenute da Organigram prima dell’acquisizione e di alcune altre deduzioni – pari a circa 76 milioni di euro, sarà pagabile in azioni Organigram. Il numero di azioni ordinarie da emettere sarà determinato in base al prezzo medio ponderato per i volumi di scambio a 20 giorni (“VWAP”) delle azioni ordinarie Organigram sul TSX a tre giorni dalla data di pagamento, subordinatamente a un prezzo minimo di 3,00 CAD e a un prezzo massimo di 4,00 CAD per azione.

Il corrispettivo dell’earnout diventerà esigibile a partire dal 1° aprile 2027, mentre la data di pagamento effettiva del corrispettivo in contanti e l’emissione delle relative azioni ordinarie avverranno entro il 1° maggio 2027, fermo restando i termini e le condizioni dell’accordo modificato.

“Sanity ha registrato un’ottima performance dall’acquisizione e il suo continuo slancio rafforza la nostra fiducia nella traiettoria di crescita dell’azienda”, spiega Peter Amirault, presidente del CdA Organigram. “Tenendo conto sia dei risultati finora ottenuti, delle nostre aspettative di un’ulteriore crescita dei ricavi e dell’EBITDA rettificato durante il restante periodo di earnout sia dei vantaggi di una piena integrazione, riteniamo che fissare l’earnout all’85% rappresenti un risultato equo e ben motivato. Inoltre offre una maggiore chiarezza per il futuro e crea l’opportunità di rafforzare ulteriormente l’allineamento strategico e l’esecuzione in tutta la nostra organizzazione globale. Con Finn concentrato sull’accelerazione della crescita internazionale, Adrian responsabile dell’eccellenza operativa e dell’espansione dei margini sulla nostra piattaforma globale, e Tim che continua a dirigere la nostra operazione commerciale leader di mercato in Canada, riteniamo di essere ben posizionati per valorizzare i punti di forza di entrambe le imprese e dare impulso a una crescita redditizia in Canada e nei mercati internazionali”.

L’accordo di earnout modificato costituisce una “operazione con parti correlate” ai sensi del Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (“MI 61-101”). Tuttavia, l’accordo modificato è esente dai requisiti di valutazione formale e di approvazione dei soci di minoranza previsti dal MI 61-101, rispettivamente ai sensi delle sezioni 5.5(a) e 5.7(1)(a) del MI 61-101, in quanto né il valore equo di mercato dell’oggetto dell’operazione, né il corrispettivo per l’earnout modificato e per qualsiasi operazione connessa – per quanto riguarda le parti interessate (come definite nel MI 61-101) – superano il 25% della capitalizzazione di mercato della Società ai fini del MI 61-101.

INFORMAZIONI SU ORGANIGRAM

Organigram Global Inc. è una società quotata al NASDAQ Global Select Market e al TSX, le cui controllate al 100% includono Organigram Inc., un produttore e trasformatore autorizzato. Attraverso l’acquisizione di Sanity Group, Organigram partecipa al mercato tedesco della cannabis terapeutica e ad altri mercati emergenti in Europa.

Il focus di Organigram è sulla produzione di cannabis di alta qualità per consumatori adulti, oltre che sull’espansione della propria presenza a livello globale. Organigram ha inoltre sviluppato e acquisito un portafoglio di marchi di cannabis – Edison, Big Bag O’ Buds, SHRED, Monjour, Tremblant, Collective Project, Trailblazer, BOXHOT e DEBUNK. Attraverso l’acquisizione di Sanity Group, i marchi europei di Organigram includono Vayamed, avaay, ZOIKS, Endosane Pharmaceuticals, VAAY e Grashaus Projects. Organigram gestisce impianti a Moncton, New Brunswick e Lac Supérieur, Québec, con uno stabilimento dedicato alla produzione di edibili a Winnipeg, Manitoba. Inoltre gestisce due ulteriori impianti di trasformazione della cannabis nell’Ontario sudoccidentale – uno ad Aylmer e l’altro a London. L’impianto di Aylmer impiega attrezzature di estrazione all’avanguardia ed è ottimizzato per il perfezionamento delle formulazioni, la post-trasformazione dei cannabinoidi minori e la produzione di pre-roll aromatizzati/infusi. L’impianto di London sarà ottimizzato per l’etichettatura, il confezionamento e la distribuzione a livello nazionale. La Società è regolamentata da Health Canada ai sensi della legge Cannabis Act e delle relative norme sulla cannabis.

INFORMAZIONI PREVISIONALI

Il presente comunicato stampa contiene informazioni previsionali. Spesso, ma non sempre, le informazioni previsionali possono essere identificate dall’uso di termini quali “pianifica”, “si spetta”, “stima”, “intende”, “prevede”, “ritiene” o varianti di tali parole e frasi, oppure affermano che determinate azioni, eventi o risultati “possono”, “potrebbero” o “dovrebbero” essere intrapresi, verificarsi o essere raggiunti o lo “saranno”. Le informazioni previsionali, comprese le aspettative riguardanti la performance sul mercato, comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi, gli eventi, le prestazioni o i traguardi di Organigram Global differiscano in misura sostanziale dalle aspettative attuali o dai risultati futuri, dalle performance o dai traguardi espressi o impliciti nelle informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa.In particolare, le dichiarazioni relative ai vantaggi previsti dall’integrazione, alle nomine e alle prospettive di business di Organigram costituiscono dichiarazioni previsionali. I rischi, le incertezze e gli altri fattori connessi alle informazioni previsionali che potrebbero far sì che gli eventi, i risultati, le performance, le prospettive e le opportunità effettivi differiscano in misura sostanziale da quanto espresso o implicito in tali informazioni previsionali sono: il rischio che alcuni o tutti i vantaggi previsti dall’integrazione di Sanity non si concretino o non si verifichino entro i tempi previsti dalla Società; che tutti i requisiti legali relativi alle nomine vengano soddisfatti; e i fattori e i rischi evidenziati nel più recente modulo informativo annuale della Società, nella relazione sulla gestione e in altri documenti aziendali depositati saltuariamente su SEDAR+ (vedere www.sedarplus.ca ) e depositati o trasmessi alla Securities and Exchange Commission su EDGAR (vedere www.sec.gov ). I lettori sono avvisati di non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni a carattere previsionale, che fanno riferimento soltanto alla data del presente comunicato stampa. Sebbene la Società ritenga che le ipotesi e i fattori utilizzati nella preparazione delle informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa siano ragionevoli, non si deve fare un affidamento indebito su tali informazioni e non vi è alcuna garanzia che tali eventi si verifichino nei tempi indicati o che si verifichino affatto. Le informazioni previsionali incluse nel presente comunicato stampa vengono comunicate alla data odierna e la Società declina qualsiasi intenzione o obbligo, fatto salvo quanto richiesto dalla legge, di aggiornare o rivedere qualsiasi informazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

1 Fonti: Euromonitor, Precedence Research, https://www.precedenceresearch.com/databook/germany-legal-cannabis-market , stime interne.

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