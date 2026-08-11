Organigram Global Inc. (NASDAQ: OGI) (TSX: OGI), (la “Società” o “Organigramma”), l'azienda canadese di cannabis n. 1 per quota di mercato 2 nonché una piattaforma globale di cannabis in crescita dopo l'acquisizione di Sanity Group GmbH (“Sanity” o “Sanity Group”), oggi ha annunciato i suoi risultati per il terzo trimestre conclusosi il 30 giugno 2026 (“Q3 dell'anno fiscale 2026” o “Q3”).
PUNTI SALIENTI DEL Q3 DELL'ANNO FISCALE 2026
- Ricavi lordi: 145,1 milioni di dollari (+32% su base annua).
- Ricavi netti: 105,8 milioni di dollari (+49% su base annua).
- EBITDA rettificato 1 : 13,4 milioni di dollari (+136% su base annua).
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