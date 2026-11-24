Orchard Therapeutics, una società di Kyowa Kirin e apriprista nel settore delle terapie geniche con cellule staminali ematopoietiche (HSC), ha annunciato oggi che la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ha concesso l'autorizzazione alla commercializzazione di Libmeldy ® (atidarsagene autotemcel) per i bambini idonei affetti da leucodistrofia metacromatica a esordio precoce (MLD).

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Contatto per i media: Orchard Therapeutics e Kyowa Kirin

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Nome: Dr Iyad Salah Eqtefan

Titolo: Direttore, affari medici, normativi e di RS, Cigalah

E-mail: iseqtefan@cigalah.com.sa

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Nome: Sherif Khalaf

Titolo: Direttore senior, Business Development & Digital Tx, Biopharma-mea

E-mail: info@biopharma-mea.com

Telefono: +971 4871 7500

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Orchard Therapeutics (Netherlands) B.V.

Bargelaan 200,

2333 CW Leida,

Paesi Bassi





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