OpZira™, Inc., un'azienda di dispositivi oftalmici orientata al futuro, fondata su una tradizione di eccellenza nella ricerca, oggi ha reso noto che Scott Thielman, PhD, PE, è entrato in azienda come Vicepresidente di Product Development, a partire dal 1° maggio 2026.

Il Dr. Thielman porta una connessione unica alle origini di OpZira. Come Direttore tecnologico del Product Creation Studio, ha diretto lo sviluppo di Valeda ® Light Delivery System di LumiThera, la terapia innovativa di fotobiomodulazione per la degenerazione maculare senile, la cui acquisizione da parte di Alcon ha portato alla creazione di OpZira. Il suo coinvolgimento con Valeda gli consente la conoscenza diretta della scienza, della visione clinica e delle decisioni ingegneristiche alla base della piattaforma tecnologica che ha dato origine e OpZira.

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