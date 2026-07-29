Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato che la Commissione europea (CE) ha approvato Opzelura ® (ruxolitinib) crema per il trattamento della dermatite atopica (DA) moderata in pazienti adulti per i quali i corticosteroidi topici (TCS) e gli inibitori topici della calcineurina (TCI) non sono adeguati né adatti.

"L'approvazione di Opzelura da parte della Commissione europea è una tappa importante per gli adulti in Europa che convivono con la dermatite atopica moderata e necessitano di maggiori opzioni terapeutiche", ha dichiarato Bill Meury, AD di Incyte.

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