NielsenIQ (NIQ), azienda leader a livello mondiale nel settore della consumer intelligence, oggi ha annunciato che Optiq ora è disponibile in Discover , la piattaforma di NIQ per accedere, analizzare e applicare l'intelligence dei consumatori, portando avanti la strategia dell'azienda per facilitare l'accesso e l'applicazione della consumer intelligence.

Se Ask Arthur ha introdotto nuovi modi di esplorare e analizzare dati forniti da NIQ attraverso l'AI in Discover, Optiq amplia tale esperienza nell'AI conversazionale, nell'accesso mobile e nelle integrazioni dell'AI aziendale, dando ai clienti maggiore flessibilità per accedere e applicare l'intelligence di NIQ nelle applicazioni e nei flussi di lavoro nei quali prendono decisioni.

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